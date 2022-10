Seguramente no vamos a llegar a nada, como pasó con el Proceso 8.000: Pastrana

El expresidente Andrés Pastrana Arango rechazó las declaraciones del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, según las cuales es el Consejo Nacional Electoral el que debe asumir la investigación por el presunto ingreso de dinero a la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos, proveniente de la multinacional Odebrecht.



“El fiscal no se puede desmontar de este tema, es un tema penal, no es un tema político”, enfatizó el expresidente.



Sin embargo, evidenció su poca confianza en que la investigación dé resultados, pues la historia del país ya mostró la falta de los mismos en ocasiones similares.



“Seguramente no vamos a llegar a nada, como pasó con el Proceso 8.000, que el narcotráfico se compró la Presidencia de Colombia y no pasó absolutamente nada”, advirtió.

Pastrana exigió además investigar a la Fundación Buen Gobierno, pues por ahí pudieron haber entrado dineros de Odebrecht.



El exjefe de Estado recordó que Odebrecht junto todos sus gerentes y funcionarios hizo un acuerdo con la justicia americana, por lo tanto, “hay posibilidades de que, si no se habla, se investigue y se pidan extradiciones”.



Cabe recordar que el fiscal Martínez reveló que versiones entregadas por el excongresista Otto Bula hablan del ‘aporte’ de al menos un millón de dólares de la multinacional Odebrecht a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014.



