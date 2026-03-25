SENA ofrece trabajo con y sin experiencia: pagan más de 5 millones.

Conseguir trabajo en Colombia sigue siendo un reto para millones de personas, en especial si no se cuenta con experiencia; ante ello, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) abrió una nueva convocatoria laboral con oportunidades para diferentes perfiles.

La oferta incluye vacantes para personas con y sin experiencia; además, salarios que pueden superar los 5 millones de pesos y la posibilidad de trabajar desde casa.

Ante ello, las ofertas se encuentran disponibles por medio de la Agencia Pública de Empleo, una herramienta gratuita que conecta a los ciudadanos con empresas tanto públicas como privadas. Por otro lado, los plazos de inscripción dependen de la vacante, aunque varios procesos están abiertos hasta finales de marzo y otros durante el mes de abril, por lo que se recomienda estar pendiente de las ofertas.



SENA ofrece trabajo: pagan más de 5 millones

Uno de los factores que más llama la atención es la variedad de perfiles que están buscando las empresas, ya sean cargos operativos hasta profesiones especializadas que hacen parte de la convocatoria, lo que permite abrir la puerta a diferentes niveles de formación.



Representante de servicio especializado

Regente de farmacia

Agente de ventas en publicidad

Analista de datos

Ingeniero de sistemas e informática

Soldador

Agente de seguros

Los salarios oscilan entre $1.500.000 y $5.500.000, dependiendo del cargo, la experiencia requerida y las funciones específicas. Además, muchas de estas vacantes incluyen la opción de teletrabajo, lo que amplía las posibilidades para quienes buscan flexibilidad o no están en grandes ciudades.

Nueva sede del SENA en Soacha. Foto: SENA, Freepik.

Requisitos para postularse a las vacantes del SENA

Uno de los aspectos clave es el proceso de selección, mismo que busca ser incluyente; por lo tanto, para aplicar no se requiere contar con libreta militar ni se tiene en cuenta el estado civil, facilitando el acceso a más personas.

Cada vacante tiene condiciones en específico, como lo son los horarios, tipo de contrato y ubicación; por lo tanto, es fundamental revisar los detalles antes de postularse. Sin embargo, aunque hay vacantes que permiten trabajar desde casa, otras pueden requerir presencialidad parcial o total.



Cómo postularse a la convocatoria de teletrabajos del SENA

El proceso de inscripción es completamente digital y se realiza a través de la plataforma de la Agencia Pública de Empleo.



Crear o actualizar la hoja de vida en el portal oficial

Ingresar al buscador de vacantes y filtrar por “teletrabajo” o “sin experiencia”

Revisar los requisitos, salario y fecha límite de cada oferta

Dar clic en “postularme” si cumple con el perfil

Además, se recomienda aplicar lo antes posible, ya que algunas vacantes tienen pocos aspirantes, lo que aumenta las probabilidades de avanzar en el proceso. También es clave estar pendiente del correo electrónico y llamadas, incluso de números desconocidos.