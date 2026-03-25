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SENA ofrece trabajo con y sin experiencia: pagan más de 5 millones.

El SENA lanzó nuevas vacantes con y sin experiencia en todo el país, una oportunidad clave para quienes buscan empleo y nuevas opciones laborales.

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