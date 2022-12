“Sentí disparos en la cara y el cuello y pensé ‘me mataron’”: Sargento Erazo

historia de aquel fatídico 26 de noviembre de 2011 y lo que ha sido su vida desde entonces.

Erazo reveló que ese sábado se encontraban en una jornada de descanso tras una larga jornada de caminata por el Yarí, en Caqueta, “cuando estábamos con Martínez en un ‘cambuche’ alistándonos para arrancar de nuevo, ahí escuchamos los primeros disparos y se desató el caos”.

El sargento cuenta que de inmediato los guerrilleros empezaron a disparar “ahí sentí que me dieron en la cara y en el cuello, no sé de dónde saqué fuerzas para levantarme y salir corriendo, eso fue de Dios”.

Aseguró que en horas de la tarde “con miedo sin saber si eran militares o guerrilleros me acerqué a un grupo que estaba haciendo reconocimiento de la zona después del enfrentamiento y fue así como llegué a la libertad”.

El sargento Erazo reveló que se enteró de la muerte de sus compañeros cuando estaba con el Ejército, “ellos fueron los que me contaron que mis cuatro compañeros habían fallecido”.

Actualmente el sargento Luis Alberto Erazo se encuentra de vacaciones y asegura que “aunque han pasado dos años aún no me acostumbro del todo, hay muchas cosas que saber y aprender, la tecnología y eso, no se aprende fácil”.

El 26 de noviembre de 2011, Colombia conoció la trágica noticia del asesinato a sangre fría de sargento del Ejército Libio José Martínez, el coronel de la Policía Édgar Yesid Duarte, el mayor de la Policía Elkín Hernández Rivas y el subintendente de la Policía Álvaro Moreno, quienes llevaban más de una década secuestrados.

El ministro Juan Carlos Pinzón reveló que la situación se presentó cuando un grupo especializado de militares y policías se encontraban realizando operaciones de búsqueda en las selvas del sur del país, cuando, al notar su presencia, los guerrilleros que custodiaban a los cinco secuestrados abrieron fuego y se presentó un enfrentamiento.

Tras los combates, el Ejército encontró los cuatro cuerpos de los militares quienes fueron asesinados a sangre fría por sus secuestradores.