"Ser socialista no significa vivir en pobreza": hija de Petro responde a críticas por beca en Europa

El pasado 31 de enero, el columnista de La Patria Jorge Enrique Pava cuestionó que la hija del senador Gustavo Petro, Sofía Petro, estuviera estudiando en Europa, gracias a una beca.

De acuerdo con Pava, es incoherente que Petro hable de justicia social, mientras que sus hijos tienen privilegios, por encima de la media de la población.

“Pero en el caso de la beca en Europa de la que es objeto Sofía Petro, y que su padre, el señor de las bolsas, ha propagado en redes sociales, queda un sinsabor y un sentimiento de amargura, no por Sofía (quien debe ser una buena persona, a pesar de su padre), sino por el significado y la paradoja que encierra”, manifestó.

Este viernes, en el mismo medio, la hija del exalcalde de Bogotá respondió a los cuestionamientos, los cuales calificó de absurdos. Lo hizo en una columna denominada: “Respuesta a Jorge Enrique Pava sobre mi beca”.

La joven manifiesta que es absurdo que se ponga en tela de juicio su derecho a estar estudiando en Europa.

“Ya sea en Europa o Colombia, mi conciencia está tranquila pues vivo de recursos ganados de manera honesta, cosa que considero fundamental y de la que me siento orgullosa y que no todos los hijos de otros políticos en Colombia pueden dar certeza. En suma, además de haber superado unas pruebas de selección de entrada a la universidad, he conseguido una beca que todos aquellos que cumplan los requisitos exigidos pueden solicitar y, como usted lo ha dicho, solo debería ser motivo de orgullo para mi familia y mi país”, dice.

Sofía Petro manifiesta que es consciente que hace parte de un sector privilegiado, pero explica que decidió estudiar en el exterior por motivos personales, “originados por la agitada vida política del país” de la cual hace parte su papá.

“Confieso que me desconcierta ver que este sea un tema de discusión mediática, habiendo tantos temas realmente importantes por tratar. Y quisiera terminar recordando que ser socialista no significa querer que todos vivamos en la pobreza, en ningún caso se busca empobrecer al rico, sino enriquecer al pobre, siguiendo el lucero de la igualdad entre todos y todas. Por ende, no es incoherente que la hija de un político de izquierda tenga la oportunidad de estudiar en el extranjero”, agrega.

