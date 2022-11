Si Colombia no puede entrar a la OTAN, ¿qué busca el presidente Santos? Debate

Sus palabras alborotaron la política del continente.

Publicidad

“Me cuesta creer que Santos no sepa qué es la OTAN. Cuando era ministro de Defensa comenzó las negociaciones para un acuerdo militar. En el 2006 se quería crear una sociedad para la paz OTAN-América Latina”, comentó Laura Gil.

“El anuncio no da lugar. Me llama la atención los anuncios rimbombantes, para la galería. Este debate se me asemeja al de las bases militares”, respondió Aurelio Suárez.

Publicidad

“Tiene que ver con la necesidad del proceso de paz y las Fuerzas Armadas para transformarse en el postconflicto”, aseveró Carlos Fernando Galán.