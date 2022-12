Si el jefe de una entidad no puede recorrer el país, ¿a qué jugamos?: contralor

En su intervención en el foro virtual ‘Ley de Regiones: Del Dicho al Hecho’, el contralor Felipe Córdoba se pronunció sobre su viaje del fin de semana a San Andrés junto al fiscal general, Francisco Barbosa.

“Nos han llovido críticas porque estuvimos el fin de semana en San Andrés. El país es la provincia. Entonces, qué esperan. Que nos quedemos en Bogotá, detrás del escritorio. Si el jefe y la cabeza de una entidad no puede recorrer el país, entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Cuál es la descentralización que queremos, si no podemos ir a las regiones?”, dijo el contralor.

Explicó que el viaje lo realizó para conocer de cerca cuáles son y quiénes son los responsables de los problemas de la isla.

“El 31 de julio se quedan sin Hospital en San Andrés, en plena pandemia. Y entonces si no vamos nosotros quién va a ir. Y no fuimos en aviones privados como decían y especulaban en las redes sociales. Fuimos en un avión público, que está claramente definido que es para el uso de los funcionarios públicos, que es el de la Fiscalía General. Es clave que nos comprometamos con el ciudadano de a pie. Es que nosotros no tenemos un compromiso distinto, ni a mí me eligieron para otra cosa, ni al fiscal general tampoco”, puntualizó.

También, enfatizó en que San Andrés es una región que tiene muchas necesidades y que los organismos de control deben actuar.

“La provincia tiene muchas necesidades y problemas y ahí es donde nosotros necesitamos actuar. En San Andrés, la Contraloría recuperó $900 millones de un contrato de suministros y equipos médicos de $3.500 millones. Llevamos 3 meses de pandemia y estamos recuperando recursos. Eso era imposible en el modelo anterior de control fiscal y nos critican por hacerlo”, explicó Córdoba.

Finalmente, dijo el contralor que la agenda de la entidad que dirige y de la Fiscalía, es “fortalecer el territorio”.

Por su parte, el senador del Partido Conservador David Barguil también expresó su respaldo al fiscal y contralor.

“Es increíble que se critique al fiscal y al controlar por visitar los territorios, por estar en las regiones de Colombia. Yo destaco esa lucha y esa política de seguridad ciudadana que ha lanzado el fiscal general. No puede ser que quienes lideran las instituciones tengan que estar encerrados”, expresó en un video.

