Si Farc no vuelve a guerra me devuelve un poco de lo que me quitó: Yolanda Pinto

Yolanda Pinto, viuda del exgobernador de Antioquia Guillermo Gaviria, invitó al expresidente Álvaro Uribe a sostener un debate con las víctimas, donde pretende argumentarle por qué votar SÍ en el Plebiscito por la Paz.



Guillermo Gaviria, quien fue asesinado por las Farc en el año 2003, detalló en BLU Radio la invitación que le hizo a Uribe.



“El expresidente Uribe ha planteado que quiere un debate con el presidente de la República sobre los acuerdos de La Habana. Lo que le he propuesto es que el debate lo dé con las víctimas, somos los que hemos llevado la peor parte de este injusto e innecesario conflicto armado, somos los que sabemos el impacto de la guerra”, manifestó.



La viuda del exgobernador asesinado por las Farc aseguró además que desde que las Farc no regresen a las armas y violencia, sentirá que hubo algo de reparación.



“Que nunca más vuelvan a usar la violencia de la forma como lo hicieron y para nada, que me den la certeza y la garantía de que no se volverán a repetir todos estos crímenes, todos estos secuestros, todos lo que hicieron, esa es la mejor recompensa, con eso me devuelven un poquito de lo que me quitaron”, manifestó Pinto.



Pinto dijo que Uribe debería escuchar las razones por las cuales las víctimas no quieren que vuelva a suceder lo que les sucedió.



Aseguró que está dispuesta “con cariño y en la búsqueda de la reconciliación” de encontrarse con el ahora senador, además para escuchar los pensamientos y argumentos de él.



“Estoy convencida y lo veo en algunos colombianos, si no limpiamos el alma la vida se nos convierte en un infierno”, añadió Pinto.

