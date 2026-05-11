“Si Vargas Lleras hubiera sido presidente estuviéramos en un país muy diferente”: Santos

El expresidente Juan Manuel Santos aseguró que Colombia “estaría en un país muy diferente y mucho mejor” si Germán Vargas Lleras hubiera llegado a la Presidencia de la República en 2018, al recordar el legado político y administrativo del exvicepresidente durante una entrevista concedida a Néstor Morales en Mañanas Blu.

Desde Nairobi, Kenia, donde participa en actividades del Grupo de los Elders y en una cumbre africana denominada África en Acción, Santos reaccionó con sorpresa a la noticia del fallecimiento de Vargas Lleras y expresó sus condolencias a la familia del dirigente político.

“Mi señora y yo estamos presentes en el funeral de espíritu y corazón. Teníamos por Germán un gran aprecio, una gran admiración”, afirmó el exmandatario.

La conversación giró alrededor de la relación política entre ambos dirigentes, quienes pasaron de ser rivales en la campaña presidencial de 2010 a convertirse en aliados estratégicos durante los ocho años del gobierno Santos.

Vargas Lleras - Santos: de rivales políticos a socios de gobierno

Santos recordó que Vargas Lleras fue uno de sus principales competidores en las elecciones presidenciales de 2010. Sin embargo, tras ganar los comicios, decidió integrarlo a su gabinete siguiendo una estrategia inspirada en el expresidente estadounidense Abraham Lincoln. “Invité a Germán a que fuera parte del gabinete. Le dije que había ideas de su programa de gobierno que podía incorporar en nuestro programa de gobierno”, explicó Santos.



El exjefe de Estado señaló que la inclusión de Vargas Lleras, junto con figuras como Rafael Pardo y Juan Camilo Restrepo, permitió consolidar una amplia mayoría en el Congreso que facilitó la aprobación de reformas económicas, políticas y sociales. Santos destacó especialmente la habilidad de Vargas Lleras para gestionar proyectos y articular acuerdos políticos.

“Él conocía muy bien cómo funcionaba el Congreso. Las reformas que presentamos, la mayoría fueron aprobadas”, indicó.

El papel de Vargas Lleras en vivienda e infraestructura

Uno de los puntos más destacados de la entrevista fue el reconocimiento al trabajo de Vargas Lleras en los sectores de vivienda e infraestructura, áreas en las que lideró programas emblemáticos del gobierno Santos. El expresidente recordó la implementación del programa de viviendas gratuitas, que entregó más de 100.000 soluciones habitacionales a familias vulnerables en todo el país.

“La felicidad de la gente cuando recibía esas viviendas era impresionante”, recordó Santos.

Publicidad

Posteriormente, durante el segundo mandato presidencial (2014-2018), Vargas Lleras asumió la coordinación de la denominada “revolución de la infraestructura”, impulsando megaproyectos viales y obras estratégicas para el desarrollo del país.

“Lo que se hizo fue muy positivo, eso lo reconoce el mundo entero”, aseguró el exmandatario. Según cifras mencionadas durante la entrevista, el exvicepresidente habría participado en la entrega de más de 250.000 viviendas y en la consolidación de proyectos de infraestructura considerados históricos para Colombia.

La tensión con Álvaro Uribe

Santos también reveló detalles sobre las tensiones que generó el ingreso de Vargas Lleras a su gabinete debido a las diferencias históricas entre el exvicepresidente y el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

De acuerdo con Santos, Uribe le manifestó en su momento una fuerte oposición al eventual nombramiento de Vargas Lleras como ministro de Defensa.

“Me mandó decir que, si yo nombraba a Germán Vargas ministro de Defensa, él se iba del país, se exilaba”, reveló Santos.

Publicidad

El exmandatario aseguró que, pese a las diferencias políticas, decidió conformar un gabinete que garantizara gobernabilidad y estabilidad institucional.

“Eso lo decide el presidente. Yo estaba con la idea de generar un gabinete que le diera gobernabilidad al país”, enfatizó.

Paradójicamente, Santos destacó que años después Uribe y Vargas Lleras coincidieron políticamente en sectores de oposición al actual gobierno, lo que calificó como una muestra de las “vueltas que da la política”.

“Hubiera sido un gran presidente”

Uno de los momentos más contundentes de la entrevista ocurrió cuando Santos fue consultado sobre la derrota presidencial de Vargas Lleras en 2018, pese a haber sido una de las figuras más visibles de su administración. El Nobel de Paz sostuvo que el exvicepresidente reunía las condiciones necesarias para liderar el país.

“Hubiera sido un gran presidente porque tenía todas las cualidades para ser un buen presidente”, afirmó.

Santos enumeró entre sus fortalezas la experiencia parlamentaria, el conocimiento del Estado, el carácter político y la capacidad para conformar equipos de trabajo.

“Fue una lástima que el pueblo colombiano no lo haya escogido; de pronto estaríamos en un país muy diferente y mucho mejor del que estamos en este momento”, concluyó.

Santos evita hablar de elecciones 2026

Aunque durante la conversación se abordó el panorama político actual y las próximas elecciones, Santos reiteró que decidió mantenerse al margen de la actividad electoral desde que dejó la Presidencia. “No participé en las elecciones pasadas, no voy a participar en estas elecciones”, sostuvo.

No obstante, expresó su deseo de que el próximo gobierno tenga la capacidad de construir acuerdos políticos y enfrentar los desafíos económicos y sociales que atraviesa Colombia.