SIC emite cargos contra Tiendas ARA: abre investigación por cobros dobles a clientes

En Colombia, las tiendas de descuento han tomado gran importancia en la economía de los ciudadanos. Marcas como D1, Dollarcity y Ara se han convertido en parte del día a día de los consumidores. Adquirir cientos de productos, tanto de mercado como para el hogar, a precios bajos ha sido un alivio para el bolsillo de muchos.

Pese a ello, la SIC emitió un comunicado en el que informa sobre presuntas fallas en cobros, precios y promociones en las Tiendas Ara. Según la Superintendencia de Industria y Comercio, esta decisión fue tomada luego de que se registraran más de 2.000 quejas de ciudadanos sobre estas situaciones en los establecimientos de la marca.

La entidad señaló que, aunque es consciente de la expansión del comercio minorista y la apertura de más tiendas de descuento (hard discount) en varios lugares del territorio nacional, las múltiples quejas y las pruebas recogidas llevaron a que la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor emprendiera una investigación contra la empresa Jerónimo Martins Colombia S.A.S., propietaria de las Tiendas Ara, por presuntas violaciones a los derechos de los consumidores colombianos.

SIC investiga a Tiendas Ara por presuntas irregularidades

La medida de la SIC fue tomada por cuatro presuntas conductas que afectarían a los consumidores de la marca:

Dobles cobros en pagos electrónicos: La autoridad investiga fallas en los sistemas de pago de las tiendas, pues entre febrero y julio de 2024 se recibieron 825 quejas de consumidores que reportaron cobros dobles o repetidos al pagar con códigos QR y otros medios, lo que llevó a que algunos clientes debieran pagar dos veces.

La autoridad investiga fallas en los sistemas de pago de las tiendas, pues entre febrero y julio de 2024 se recibieron 825 quejas de consumidores que reportaron cobros dobles o repetidos al pagar con códigos QR y otros medios, lo que llevó a que algunos clientes debieran pagar dos veces. Falta de claridad en bonos de recompra en el marco de garantías: Según la entidad, cuando los clientes solicitaban garantía de productos y recibían bonos de recompra, la empresa no estaría entregando información completa y clara sobre sus restricciones de uso. Esta información, al parecer, solo estaría disponible en la página web y no sería entregada en las tiendas.

Según la entidad, cuando los clientes solicitaban garantía de productos y recibían bonos de recompra, la empresa no estaría entregando información completa y clara sobre sus restricciones de uso. Esta información, al parecer, solo estaría disponible en la página web y no sería entregada en las tiendas. Precios diferentes en caja y vueltas incompletas: También se detectaron novedades entre el precio anunciado en estantes y el valor realmente cobrado en caja. Por este motivo se reportaron más de 1.300 quejas entre enero de 2024 y marzo de 2025. Adicionalmente, la SIC investiga si se devolvieron mal las vueltas o se realizaron cobros por donaciones o redondeos sin autorización previa.

También se detectaron novedades entre el precio anunciado en estantes y el valor realmente cobrado en caja. Por este motivo se reportaron más de 1.300 quejas entre enero de 2024 y marzo de 2025. Adicionalmente, la SIC investiga si se devolvieron mal las vueltas o se realizaron cobros por donaciones o redondeos sin autorización previa. Dudas en promociones y sorteos: La entidad evalúa si la información relacionada con la entrega de premios en sus dinámicas promocionales es clara o si se habrían incumplido normas vigentes.

SIC emite cargos contra Tiendas ARA SIC

Qué puede pasar con Tiendas Ara tras la investigación

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Con estos cargos, la SIC recordó que busca proteger los derechos de las y los consumidores, por lo que anunció el inicio de una investigación contra Tiendas Ara. Por su parte, la compañía aún no se ha pronunciado, pero se espera que ejerza su derecho de defensa y aporte las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos.