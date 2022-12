Siete capturados en operativos de Policía y CTI en San Andresitos del país

Las autoridades están revisando local por local para buscar mercancía de contrabando.

Los operativos se desarrollan entre las carreras 17, 18 y 19 y las calles 11 y 13, por lo que el sector permanece totalmente cerrado.

El director del CTI, Julián Quintana, dará en las próximas horas un balance de los operativos.

En este momento CTI interviene san andresito, golpe grandes mafias, 300 hombres del CTI pic.twitter.com/DI5G05Mhce — Julián Quintana (@julianquintanat) June 16, 2016

Por su parte, Albeiro Camacho, presidente Federación de San Andresitos, aseguró que aunque el comercio de licor adulterado ha disminuido en estos lugares, es positivo que las autoridades realicen este tipo de operativos para poder identificar los locales y las personas que venden estos productos.

“Nos parece viable que hagan esos operativos, lo que no estamos de acuerdo es que los hagan a esta hora, el centro comercial abre a las 8, que los hagan cuando los dueños de los locales estén presentes (…) se llevan unas cajas de licor posiblemente adulterado, pero no hay detenidos, no hay nada, es más el show mediático, si es licor adulterado me preocupa el tema, pero por qué no hay capturados”, aseguró Camacho.

El representante de los San Andresitos indicó que desde que se sancionó la Ley Anticontrabando se han realizado reuniones periódicas con el Gobierno con el fin de realizar una lucha frontal contra este flagelo.

“Estamos de puertas abiertas con el Estado, hemos tenido reuniones constantes con el Gobierno, no estamos escondiendo nada, estamos pidiendo que apoyen a los pequeños comerciantes y que quiten las barreras administrativas para importan muchos productos y así se beneficie el comerciante, el Estado que recibirá más impuestos y el consumidor.

Resultados de los operativos:

-750 unidades realizan operativos simultáneos en Socorro, Santander; Santa Marta y Bogotá.

-En Bogotá se desarrollaron en las localidades de: Tunjuelito, Chapinero, Puente Aranda, Teusaquillo, Suba, Rafael Uribe, Fontibón, Los Mártires.

-7 personas capturadas señaladas de ser cabecillas dedicadas al contrabando y adulteración de licor.

-Se emitieron 7 órdenes de captura.

-Un policía fue sorprendido tratando de ayudar a escapar a uno de los sujetos que fue capturado.

- Los operativos comenzaron a las 2 de la mañana.

