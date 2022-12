Sin acuerdo termina reunión entre Gobierno y Fecode

No hubo acuerdo entre el Gobierno y Fecode para avanzar en el paro de educadores. La reunión continuará este domingo.



La ministra de Educación, Yanet Giha, sotuvo que presentó a los maestros una nueva propuesta en términos económicos y que “espera que ellos le presenten una contra propuesta”.



El Ministerio de Educación reiteró la invitación a Fecode para retomar las negociaciones que se venían desarrollando desde el pasado 9 de marzo y evitar que se siga afectando el derecho a la educación de más de 8 millones de estudiantes.



Por su parte el presidente de Fecode, Carlos Rivas, puntualizó que los educadores tienen la disposición de diálogo con el Gobierno Nacional, en cabeza de MinEducación.



-En la embajada de Colombia varios connacionales de Buenaventura piden que el Esmad no agreda a la población civil.



-El Gobierno no descarta concertar con las centrales obreras el salario de los trabajadores públicos.



-En Venezuela cada vez la crisis. Hoy nuevamente la Guardia venezolana impidió que la oposición llegará hasta la sede del Gobierno de Nicolás Maduro, Varias personas resultaron heridas durante enfrentamientos.



-Los alcaldes del área metropolitana de Cúcuta dicen que no están preparados ante un éxodo masivo de venezolanos y requieren apoyo del Gobierno Nacional para mitigar el desempleo.

