Sin fracking, Colombia tendría dólar a 5.000 pesos y un gas 100% más caro: MinMinas

La ministra de Minas de, María Fernanda Suárez, habló con BLU Radio sobre la decisión del Consejo de Estado de mantener la suspensión del fracking en Colombia.

Para Suárez, esto pone en riesgo la seguridad energética de todo el país ya que las reservas de gas están por debajo de los 10 años y las de petróleo de los seis años.

“Esto no es un tema del Gobierno sino de la seguridad energética de los colombianos, acá lo que tenemos que decidir es si utilizamos el gas y el petróleo que tenemos para beneficio de los colombianos o si vamos a importar esos productos”, precisó la ministra.

La funcionaria aseguró que desde la cartera nacional ya tienen estudios viables para realizar las exploraciones, rompiendo mitos que inundan las redes sociales sobre la contaminación que genera esta práctica de extracción.

“Lo mejor era hacer una análisis académico y por eso le pedimos a entidades multilaterales que para que buscaran una comisión de expertos independientes en hidrogeología, expertos, geólogos, químicos, líderes de gestión ambiental, humanistas, entre otros”, dijo Suárez.

“Estos 13 expertos concluyeron que no se recomienda ir directamente a la explotación, sino hacer pilotos de exploración”, agregó.

La ministra indicó que quieres deseen conocer el estudio pueden visitar la página web: www. energiaevoluciona.com, donde está el perfil de los expertos y su análisis.

“Aquí lo que pido es que se haga un debate franco, porque también hay sectores políticos, de todos los colores, que hablan en contra”, agregó.

No obstante, la ministra aseguró que de no realizarse el fracking en el país las consecuencias serían muy graves en relación a la economía.

“Hoy producimos 900.000 barriles de petróleo, utilizamos cerca de 400.000 barriles en el gasto interno y para eso tenemos reservas en 6 años. Cerca de 500.000 barriles son exportados y nos representan dólares”, indicó.

“Sin fracking podríamos decir que pasaríamos de tener un dólar de 3.400 a 5.000 pesos”, precisó la ministra.

Según Suárez, esto afectaría los dineros de la salud, educación y obras de saneamiento básico.

En relación al gas, la ministra indicó que millones de colombianos lo utilizan para su uso diario y que de acabarse las reservas les tocaría importar gas que sacan del fracking de los Estados Unidos o comprarlo a Venezuela.

“Si tocara importar el gas, el precio del mismo aumentaría en un 100%”, agregó.

Por su parte, Carlos Andrés Santiago, de la organización Colombia Libre de Fracking, también mostró su postura ante la decisión del Consejo de Estado.

El administrador de empresas precisó que los estudios que se han hecho a nivel mundial demuestran el daño al medioambiente que esta práctica generaría en el país.

“Esto no es un tema pasional de unos hippies que se oponen, sino de gente que tiene argumentos basados con investigaciones de todo el mundo que hablan del impacto del fracking”, precisó.

“Analizamos la contaminación del agua, la afectación a las comunidades, el aumento de sismicidad en las zonas de exploración, entre otros”, agregó.

No obstante, Santiago aseguró que el estudio que hizo MinMinas es muy corto si se tiene relación a los resultados ofrecidos ya que solo se hizo en tres meses.

Escuche el debate completo aquí:

