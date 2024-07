Sinprotecol sobre huelga en MinTrabajo: “Nos presionan psicológicamente”

La situación en el Ministerio de Trabajo parece no mejorar, pues los sindicatos siguen en huelga por los pagos que aseguran no han llegado. En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morles, la presidenta de Sinprotecol, Maritza Manrique, explicó que nunca han levantado el cese de operaciones que anunciaron hace días y recalcó que continuarán hasta que la administración les cumpla.

De acuerdo con Manrique, los han presionado hasta “psicológicamente”. Detalló que, supuestamente, se dio la orden de no pago a más de 1.100 funcionarios del Ministerio y sí ordenaron, únicamente, pagar a 1.088 funcionarios. Según mencionó, eso no tiene sentido porque todos están en huelga y a quienes sí depositaron, sus jefes directos alegaron que estaban trabajando con normalidad, pero dijo que tienen pruebas de que no fue así.

“Nosotros, confiando en la buena fe de la administración, el martes firmamos un acuerdo donde ellos se comprometían a hacer el pago total a todos los servidores públicos del Ministerio del Trabajo y nos sentaríamos estos tres días a negociar y, a mirar el cumplimiento de 13 puntos coyunturales para los servidores públicos del ministerio. Con gran sorpresa, observamos que en la mesa nos han presionado psicológicamente con la comida de nuestros compañeros y de nosotros mismos, dando la no orden de pago a más de 1.100 funcionarios del Ministerio y ordenaron el pago, únicamente, para 1.088 funcionarios que, según ellos, están trabajando, pero nosotros, como organizaciones sindicales, tenemos las evidencias que no han trabajado”, puntualizó.

“Ellos manifiestan que el coordinador o el jefe inmediato han certificado que aquellas personas han trabajado, lo que es absurdo, porque si estamos en huelga, entonces ellos están haciendo actos atentatorios contra las organizaciones sindicales y están desconociendo el derecho constitucional a la huelga”, recalcó.

Publicidad

Incluso, por su posición firme de seguir en huelga, contó que les hicieron “una fuerte amenaza”. Les dijeron que el “lunes irían con la Procuraduría a abrir las puertas de del Ministerio de (Trabajo)".

"La huelga está contemplada en la Constitución y nos indica que cuando es imputable al empleador se deben cancelar los salarios a los servidores públicos, entonces, ellos deben pagarla. Sin embargo, ellos dicen que a no trabajo, no salario, pero no hay una ley ni hay un fallo donde diga que nuestra huelga es ilegal. Por lo tanto, deben cancelar nuestros salarios", afirmó Manrique en Blu Radio.

Publicidad

Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales: