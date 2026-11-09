SIP condena amenazas contra medios de comunicación y exige garantías para ejercer el periodismo

Las amenazas contra medios de comunicación en Colombia encendieron las alarmas sobre la seguridad de quienes trabajan en el periodismo. Esta vez, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se pronunció para rechazar las advertencias de posibles atentados contra Caracol Televisión, Caracol Radio y Canal RCN, y le pidió al Estado tomar medidas para evitar que estas intimidaciones terminen silenciando a la prensa.

La preocupación aumentó durante el fin de semana, luego de que se conocieran alertas sobre posibles ataques contra medios de comunicación en el país. Una de las situaciones más delicadas se presentó en Bogotá, donde fue necesario evacuar de manera preventiva las instalaciones de Caracol Televisión. Por su parte, Caracol Radio reforzó sus medidas de seguridad para proteger a sus periodistas, colaboradores y visitantes. Las advertencias también alcanzaron al Canal RCN.

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Frente a estos hechos, la SIP, una organización internacional que trabaja por la defensa de la libertad de prensa y de expresión en las Américas, pidió una respuesta inmediata de las autoridades y advirtió que estas amenazas no solamente ponen en riesgo la vida de los periodistas y demás trabajadores, sino también el derecho de los colombianos a recibir información libre e independiente.

Su presidente, Carlos Jornet, señaló que “ninguna organización criminal ni grupo violento puede decidir qué se publica, qué se investiga o quiénes pueden expresarse”. Además, mencionó que el Estado colombiano tiene la obligación de impedir que el miedo termine convirtiéndose en una forma de censura.



La organización también reconoció los pronunciamientos de rechazo y las medidas preventivas anunciadas por las autoridades, pero recalcó que no son suficientes si no van acompañadas de investigaciones que permitan establecer de dónde vienen las amenazas, quiénes son los responsables y evitar que estos hechos queden sin castigo.

En ese sentido, pidió mantener medidas de protección efectivas y coordinadas con los propios medios de comunicación y sus trabajadores mientras continúen los riesgos.

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Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, advirtió que “cuando un periodista tiene que preguntarse si informar puede poner en peligro su vida o la de sus compañeros, la libertad de prensa ya está siendo afectada”. También señaló que estas intimidaciones terminan perjudicando a toda la ciudadanía, porque limitan el acceso a información importante y debilitan la democracia.

La preocupación también está respaldada por las cifras. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), entre agosto de 2022 y julio de 2026 se registraron más de 2.000 ataques contra periodistas en Colombia. Dentro de ese balance se encuentran diez asesinatos, cuatro de ellos ocurridos durante 2026.

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La SIP también hizo referencia al Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa, que ha registrado un retroceso en las garantías para ejercer el periodismo en el país.

Finalmente, la organización insistió en que proteger a la prensa no puede ser una tarea que se cumpla solamente cuando aparecen amenazas o situaciones de peligro. Por el contrario, pidió que la seguridad de los periodistas sea una responsabilidad permanente del Estado, con acciones para prevenir los ataques, investigar los hechos y sancionar a quienes estén detrás de ellos.

El llamado es a que ningún periodista tenga que poner en riesgo su vida por cumplir con su trabajo y que los colombianos puedan seguir informándose sin miedo, presiones ni amenazas.