Sismo en Colombia hoy: Servicio Geológico Colombiano reporta temblor de magnitud 2.8

Un nuevo movimiento telúrico sacudió el territorio nacional en la madrugada de este domingo. De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), un sismo de magnitud 2.8 se registró a las 03:57 hora local del 2 de agosto de 2026, generando atención en la región andina del país.

Detalles técnicos del epicentro y profundidad

El boletín actualizado de la Red Sísmica Nacional detalló que el evento telúrico tuvo su epicentro localizado a 9 kilómetros del municipio de Los Santos, en el departamento de Santander. Las coordenadas geográficas exactas situaron el fenómeno en latitud 6.83 y longitud -73.14, con una profundidad focal clasificada de 142 kilómetros.

Infografía sobre el último sismo en Colombia

Asimismo, el informe institucional indicó que el movimiento tuvo proximidad con otras localidades de la región. Los municipios cercanos al epicentro incluyeron a Jordán, ubicado a 12 kilómetros, y Zapatoca, situado a una distancia de 14 kilómetros, ambos en el departamento de Santander.

Contexto de la actividad sísmica en la región

El municipio de Los Santos y sus alrededores en el departamento de Santander forman parte del Nido Sísmico de Bucaramanga, una de las zonas con mayor frecuencia de actividad telúrica en el territorio colombiano y a nivel global. Esta condición geológica responde a la compleja interacción entre las placas tectónicas que convergen en la región suramericana, lo que ocasiona reportes diarios de eventos de diversas magnitudes.



Las autoridades técnicas recuerdan a la ciudadanía la importancia de consultar los boletines oficiales emitidos por el Servicio Geológico Colombiano para verificar la información de manera veraz, evitando la propagación de datos no confirmados en canales informales.