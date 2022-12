Solo analizamos la conducta de congresistas, no el trámite: María Claudia Rojas

La presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas, confirmó en entrevista con Blu Radio que luego de analizar el caso de la aprobación de la Reforma a la Justicia en el Congreso de la República, el alto tribunal determinó que los conciliadores “no incurrieron en conflicto de intereses y tráfico de influencias”.



La magistrada Rojas explicó que el alto tribunal solo analizó la conducta de congresistas y no el trámite que se adelantó durante la aprobación de la polémica reforma y agregó que “no se descarta irregularidades pero no es competencia nuestra”.



“Mi ponencia dice que no se configuró un conflicto de intereses después de examinar todo el material probatorio”, dijo Rojas.



Según la presidenta del alto tribunal, “el Consejo de Estado consideró que no había conflicto de intereses porque los hechos que en un momento dado se le atribuían a la Comisión de Conciliación, se comprobó que salvo en un solo caso, todo ya había discutido o debatido en distintas instancias”.