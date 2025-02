”Solo Dios y los estúpidos no cambian”: Mauricio Jaramillo retira sus críticas a Sarabia

Jaramillo Jassir tiene a su cargo las relaciones de Colombia con organismos multilaterales como la ONU, la OEA, el Consenso de Brasilia, Mercosur y otros. En la entrevista con Blu Radio, habló sobre la intención de Colombia de ingresar al grupo de los BRICS, conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

“Lo que inicialmente ha contemplado Colombia —pero estamos en la contemplación— es ingresar al banco, al Banco de Desarrollo. Si eventualmente queremos ser candidatos para los BRICS, eso es algo que solamente puede decidir el presidente de la República. Hasta ahora, estamos explorando un acercamiento que, en el largo plazo, podría terminar en una membresía, pero eso, insisto, está en una etapa exploratoria”, afirmó.

El nuevo viceministro también se refirió a su relación con la canciller Laura Sarabia, a quien criticó en el pasado cuando fue nombrada directora del Departamento de Prosperidad Social, señalando que carecía de experiencia.

“Solamente Dios y los estúpidos no cambian. Yo hablé en un momento de una radiografía, y en su momento dije que me parecía una muy buena funcionaria, pero que no estaba para el DPS. Creo que, con el tiempo y al ver su trabajo en la Cancillería, me he dado cuenta de que tiene todas las capacidades. Está liderando, tiene muy claro cuál es el papel de Colombia en el mundo y, además, es una persona dispuesta a escuchar, que sabe trabajar en equipo”, agregó.

Sobre otros temas, como la Organización de Estados Americanos, el viceministro aseguró que, pese a los desacuerdos sobre las discusiones de este organismo en relación con Venezuela, el compromiso de Colombia con la OEA es permanente. Su enfoque estará en temas de migración, una nueva propuesta para la fiscalización de drogas y el fortalecimiento de la integración latinoamericana, enmarcada en las relaciones de Colombia con el llamado Sur Global.