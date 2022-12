Son al menos 3 las irregularidades en contratos de Alcaldías Locales de Bogotá

Las investigaciones abarcan a las Alcaldías locales de Suba, Kennedy, Usaquén, La Candelaria, Rafael Uribe Uribe, entre otras.



Serían al menos 2.588 convenios que le habrían significado a la ciudad 398.000 millones de pesos destinados de aparente manera irregular.



En entrevista con Vive Bogotá de BLU Radio, el contralor Diego Ardila explicó que “desde el 1 de enero de 2012 hasta el 30 de junio de 2015 hemos encontrado que en los 20 fondos de desarrollo local se han suscrito contratos por medio de fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro”.



“De acuerdo al estatuto de contratación, en materia de selección de los contratistas lo que debe primar es la licitación pública (…) y aquí no operó ese procedimiento participativo que representa el 45 % del presupuesto que ha tenido a su disposición los 20 fondos de desarrollo locales”, agregó.



Incluso, dijo que la Contraloría de Bogotá detectó en varias alcaldías locales que hay presuntas faltas a la norma penal y “encontramos facturas enmendadas, con adulteraciones en razón a que hemos encontrado que se soportan algunos contratos con hojas de vida y facturas de empresas que nosotros hemos llamado a esas firmas a preguntar vínculo con cualquier fondo de desarrollo local y la respuesta es ‘no’”.



“Selección de contratistas por medio de selección, en otros casos hubo adulteraciones de facturas, se adjuntaron como soportes algunas hojas de vida de personas que nos han dicho que no prestaron servicios pero así aparecen en los archivos e igualmente facturas de empresas que al consultar dicen que no vendieron esos bienes”, agregó.



El contralor Ardila dijo que en la investigación se halló que son contratos de todo tipo, desde ayudas a personas de la tercera edad hasta servicios para niños.



Finalmente, aseguró que son 85.000 millones de pesos de los 444.000 millones que llaman la atención.



Por su parte, la veedora distrital encargada, Alexandra Rodríguez del Gallego, dijo que le han hecho seguimiento a la situación desde el año 2012.