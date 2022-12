"Son pataletas de ahogado": Pumarejo sobre demanda de Electricaribe

Como una "pataleta de ahogado" calificó el alcalde Jaime Pumarejo la demanda que interpuso la empresa Electricaribe en contra del Distrito de Barranquilla para exigir el pago de 45.000 millones de pesos por el consumo de energía en los últimos tres años en los barrios subnormales de la ciudad.

"Es una demanda inaudita, de mal gusto, esa demanda son pataletas de ahogado de alguien que, por mostrar alguna gestión, quiso mostrar una recuperación de cartera dejando una demanda", expresó tajante el mandatario.

Electricaribe afirma que este es el dinero que han dejado de pagar miles de familias que viven en sectores cuyas redes eléctricas no han sido normalizadas por el Distrito, pero el alcalde Pumarejo respondió que esta subnormalización es responsabilidad de la empresa de energía.

"Esa demanda no prosperará, porque si los barrios subnormales existen en Barranquilla, es porque Electricaribe los manejaba mal durante décadas, a ellos les daban el dinero del Prone para hacer la normalización eléctrica y se gastaron mal la plata y hasta la Contraloría encontró fallas", aseveró.

"Además, en los barrios subnormales cobran de más y hay fraude en la manera cómo cobraban. Se van con una demanda de mal gusto que no debían presentar, pero eso me llena de razones para decir: ¡a buena hora no la tendremos que ver más!", concluyó.

Por su parte, el senador Mauricio Gómez Amín también mostró un “rotundo rechazo” a la demanda interpuesta por Electricaribe.

El congresista consideró que “es inaceptable la indemnización de una empresa que ha sido inoperante en la prestación del servicio de energía en la región Caribe”.

“No estamos hablando de unos meses, sino de una década padeciendo apagones e interrupciones constantes y prolongados de energía, sufriendo daños en los electrodomésticos. ¿A la comunidad, Electricaribe y el Estado le responderán por los perjuicios económicos? Es inaudito que desconozcan que la subnormalidad eléctrica se presenta por los malos manejos en sus programas de normalización”, dijo Gómez Amín.