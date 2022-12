SuperIndustria investiga más productos que dicen ser “100 por ciento de algo”

productos que dicen ser “100 por ciento de algo”, luego de la millonaria multa a Doña Gallina por decir que su producto era 100 % de gallina criolla cuando no lo era.



La directora de investigación de la SuperIndustria confirmó que actualmente están investigando otro tipo de productos, tal como los jugos que son de 100 por ciento fruta, 100 por ciento sin azúcar, entre otros.



Por otro lado, Corcione explicó las razones por las que fue multada Quala por publicidad engañosa con respecto al caldo Doña Gallina criolla con 451 millones de pesos. (Vea además: Millonaria sanción al caldo Doña Gallina porque no es 100 % de gallina criolla ).



“Cuando se usa un mensaje diciendo que el 100 por ciento es de gallina criolla y que solo está hecho de gallina criolla, sobre eso se hizo el análisis para determinar que se trataba de una publicidad que induce en error, engaño o confusión al consumidor”, comentó.



Además, dijo que el productor no puede decir mentiras sobre el proceso productivo y en el comercial de Doña Gallina muestran a las aves en una granja, algo que tampoco es conectado a la realidad.

“En la composición del caldo está el engaño porque hay otros ingredientes que acompañan el caldo”, enfatizó.