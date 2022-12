SuperSalud sancionó a cinco EPS por fallas en atención a menores de La Guajira

La Superintendencia Nacional de Salud sancionó a las EPS Comfacor, Comparta, Confaguajira, Caprecom, Anas Wayuú, y Dusakawi en La Guajira por fallas en la prestación del servicio de salud a nueve menores de edad de comunidades indígenas y que fallecieron en el departamento en el 2013 por causas asociadas a desnutrición. La sanción supera los 2.600 millones de pesos.



“Cuando se identifican temas que se deben atender de manera prioritaria, se trazan planes y programas que tienen el propósito de corregir problemáticas determinantes para la salud de los ciudadanos, es inaceptable que no se realicen acciones efectivas y un seguimiento oportuno como sucedió en el caso de la muerte de estos menores en La Guajira", aseguró el superintendente Norman Julio Muñoz (Lea también: SuperSalud ordena intervención de Golden Group EPS ).



El departamento de La guajira también fue sancionado por “no gestionar la prestación del servicio de salud de manera oportuna, eficaz, eficiente y de calidad a tres menores no protegidos, pobres” y “por no cumplir con la responsabilidad de dirección, coordinación y vigilancia al sector salud”.