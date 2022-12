Suspender glifosato hará que jóvenes estén más cerca de las drogas: procurador

en el país, será la juventud colombiana la más afectada por la decisión.



“Es indudable que las consecuencias de una suspensión van a tener estrecha relación con mayor número de droga que va a estar al alcance de nuestra juventud y con el deterioro que esto implicará para un escenario de posconflicto, para la misma seguridad ciudadana”, dijo el procurador. (Lea también: MinDefensa no asistiría a Consejo Nacional de Estupefacientes )



Por otro lado, Ordóñez, quien llegó en la mañana de este jueves al Consejo Nacional de Estupefacientes, confirmó que le informaron del aplazamiento del mismo para las 4:00 de la tarde cuando ya estaba allí, por lo que se reunió con los ministros de Justicia y Salud, quienes le pidieron disculpas y le explicaron que el cambio de horario es para que el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y el director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, puedan asistir.



“El ministro de Justicia y el ministro de Salud me explicaron que la postergaron por varias horas para permitir que el señor ministro de Defensa y el director de la Policía Nacional asistan”, dijo textualmente Ordóñez. (Lea también: Gobierno define futuro de las fumigaciones con glifosato en Colombia )



Sin embargo, desde la oficina de prensa del Ministerio de Defensa insisten en que Juan Carlos Pinzón no alcanzará a llegar al evento, pues tiene una cita en Medellín en horas de la tarde.