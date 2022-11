Tengo mi conciencia tranquila: comandante Ejército sobre artículo en The New York Times

El general Nicacio Martínez, comandante del Ejército, rompió el silencio y se pronunció en Mañanas BLU sobre el artículo publicado el periódico The New York Times que sugiere la existencia de un ambiente para el regreso del fenómeno de los falsos positivos.

“Yo como comandante del Ejército quiero manifestarle a la opinión pública que lo que he hecho es obrar con la mayor transparencia, tengo mi frente tranquila, tengo mi conciencia tranquila de que lo que he hecho lo he hecho bien”, declaró.

“No he sido vinculado a ningún proceso y estoy atento a lo que la justicia colombiana ordene para poder, si hay que aclarar o dar algún testimonio, hacerlo en el momento indicado”, añadió.

En un reportaje publicado el pasado sábado, el periodista Nicholas Casey, que decidió abandonar el país por amenazas, aseguró que el Ejército estaba exigiendo a sus tropas "duplicar" las bajas y capturas en combate, sin pedirles "perfección" ni total "exactitud" al "ejecutar ataques letales".

“Ningún general ni coronel han dicho lo que dice el periódico. La lealtad es un valor supremo del honor militar”, respondió el oficial.

Frente a los señalamientos, el comandante del Ejército fue enfático. “No hay lugar a mala interpretación. Aquí el primer paso para el planeamiento de una operación militar es la inteligencia”, agregó.

De acuerdo con el general Martínez, es necesario mirar la realidad de las cifras para así no incurrir en especulaciones.

“Un 96 % de los resultados que se están dando son presentaciones voluntarias y capturas: ese es el reflejo de la política, de lo que estamos exigiendo, de lo que queremos”, declaró.

“Siempre aquí preservamos la vida de las personas, si hay un daño colateral preferimos no hacer la operación”, declaró.

