Tengo que ser tres veces más exigente: Nicolás Montero sobre Secretaría de Cultura

Nicolás Montero, elegido por la alcaldesa electa Claudia López como nuevo secretario de Cultura, dijo en Mañanas BLU que espera cumplir un buen papel en el cargo que ocupará desde el próximo 1 de enero de 2020.

“Estoy un poco sorprendido, la historia es que Claudia en determinado momento me dijo que necesitaba que la ayudara en la Secretaría de Cultura. Charlamos sobre qué era lo que necesitábamos y queríamos”, expresó.

Publicidad

Montero, quien era el director artístico del Teatro Nacional, función que venía ejerciendo desde hace un poco más de dos años, manifestó que el tema de la contratación es uno de los más importantes en su agenda.

“Entiendo que hay que ser tres veces más exigente porque hay que tratar muchos temas extremadamente delicados, como el de contratación, hay que rodearse muy bien. Eso ya está en la agenda, sobre todo cuando uno viene de una especie de credo con el que creció, que dice que los recursos públicos son sagrados, eso no se puede mover un milímetro”, enfatizó.

Contó la razón por la que no ha vuelto actuar: “No lo hago desde que asumí la dirección de teatro nacional porque es demandante estar al tanto de tantas producciones y gestionar una gran cantidad de cosas para mejorar. No había el espacio ni el tiempo”.

Montero, según sus propias palabras, es recordado por interpretar personajes como el fiscal, Luis Carlos Galán y Duraznito, entre otros.

Publicidad

Publicidad

Manténgase informado con las últimas noticias de Bogotá y sus localidades , hechos que son relevantes, información del tráfico, seguridad y la más completa información de la capital colombiana en BLU Radio.