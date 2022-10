Tome pa’ la gaseosa: el soborno de un concejal al comandante de Tránsito de Bogotá

El particular hecho ocurrió en la calle 172 con Autopista Norte, en Bogotá, cuando el coronel Germán Jaramillo, comandante de la Policía de Tránsito de la capital, estaba patrullando la zona para evitar conductores infractores.

El coronel Jaramillo, en diálogo con BLU Radio, reveló que el carro del concejal Álvaro Duarte estaba parqueado en una zona prohibida por lo cual se acercó a preguntarle “por qué no se movía si ya le había dado indicación en varias oportunidades”.

Dijo, además, que le pidió los documentos para certificar que contaba con los permisos para tener los vidrios polarizados en el máximo nivel.

“Le dije que me permitiera los papeles para hacerle una infracción y me paré frente al vehículo para evitar que lo moviera, fue allí cuando se bajó y me dijo que le colaborara”, explicó el coronel.

En ese momento Jaramillo le dijo al hombre que le entregara los documentos del vehículo y “ahí me dijo que lo ayudara, me pasó un billete de 50 mil y me dijo que era pa’ la gaseosa”.

De inmediato, el coronel Jaramillo procedió a informarle al concejal que estaba cometiendo un delito y que debía judicializarlo por cohecho.

Duarte fue llevado a una URI en Paloquemao en dónde fue identificado como concejal de Nemocón por el partido Opción Ciudadana.