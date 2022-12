Trabajadores desnudaron a directivos de Air France por anuncios de despidos

Air France desató el lunes la ira de su personal al oficializar un plan de reestructuración que acarrearía la supresión de 2.900 empleos en dos años, tras fracasar las negociaciones con los pilotos, que rehusaron el aumento de las horas de vuelo.



En el marco de un llamamiento a la huelga de varios sindicatos, cientos de empleados irrumpieron el lunes por la mañana en la sede de la compañía aérea e interrumpieron el Comité de Empresa en el que la dirección anunciaba su plan a los representantes del personal, constató la AFP.



Los manifestantes reclamaron la dimisión del presidente del grupo Air France/KLM, Alexandre de Juniac, y del presidente de la compañía francesa, Frédéric Gagey. Este último debió abandonar la reunión precipitadamente, según representantes del personal.



La dirección de Air France denunció "violencias físicas" y anunció su intención de presentar una demanda judicial. Según un delegado sindical, el director de recursos humanos, Xavier Broseta, estuvo cerca de "ser linchado".



El primer ministro, Manuel Valls, condenó esos actos desde Japón, donde realiza una visita, declarándose "escandalizado por las violencias inaceptables" de los manifestantes.

Valls manifestó su "apoyo a la dirección de Air France" y a los directivos "agredidos físicamente".



Entre 1.000 y 2.000 manifestantes se habían agrupado delante de la sede de la compañía, cerca del aeropuerto de París-Roissy, según fuentes concordantes.



No obstante, la huelga no afectó mayormente el tráfico. La compañía indicó que mantiene todos sus vuelos, en los que habrá "probables retrasos".



El nuevo plan de reestructuración se agrega a otro que significó la supresión de 5.500 puestos de trabajo entre 2012 y fines de 2014.



La compañía anunció ahora que este nuevo plan concerniría 300 pilotos, 900 azafatas y comisarios de bordo y 1.700 empleados de tierra.



Air France afirma que va a "privilegiar las partidas voluntarias", pero considera que los despidos no negociados son "una posibilidad en sectores precisos" en los que se logren "los progresos que esperamos en materia de productividad", advirtió Gagey.



La dirección confirmó que cinco aviones serían retirados de la flota de largo recorrido en 2016 y otros nueve en 2017. La compañía tiene actualmente 107 aviones en esa red. Air France anunció asimismo el cierre de varias líneas y la reducción de frecuencia de vuelos en otras.



Los administradores de Air France-KLM aprobaron este plan el viernes, tras fracasar las negociaciones con los sindicatos de personal navegante, que se opusieron a la voluntad de la dirección de aumentar sus horas de vuelo y de reducir sus días de reposo sin contrapartida salarial.



Les directivos de Air France no "tuvieron nunca dos planes"; organizaron una "parodia de negociación", denunció Philippe Evain, presidente del principal sindicato de pilotos, blanco de las críticas de las autoridades.







El Estado francés posee más del 17% del capital del grupo Air France-KLM.



Las fuertes reducciones de costos aplicadas en los últimos años permitirán a Air France volver a tener beneficios en 2015. Pero la compañía sigue enfrentada a la competencia de las compañías low cost en Europa y las de las grandes empresas del Golfo en el sector de largos recorridos.



El grupo Air France/KLM es el número dos europeo del transporte aéreo, detrás de la compañía alemana Lufthansa.



AFP