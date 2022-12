Transportadores cumplen 3 días varados por derrumbe en la vía Medellín a la costa

La vía que conduce de Medellín a la costa Caribe colombiana cumple otro día cerrada por cuenta de un derrumbe en el kilómetro 81, sector La India, jurisdicción de Valdivia.

El coronel José Archila, jefe de la seccional de Tránsito y Transporte de la Policía en Antioquia, contó que al sitio ya llegó más maquinaría para avanzar más rápido en la remoción de la tierra y lodo, pero las lluvias han complicado los trabajos.

A esto, según el coronel, se le suma la indisciplina de algunos peatones y motociclistas, que pasan por encima del derrumbe a pesar del riesgo existente.

“Ellos tratan de pasar y no permiten el trabajo oportuno de la maquinaria y ni qué decir de la indisciplina de los conductores que hacen doble vía y no permiten que circulen las máquinas y las volquetas”, dijo el coronel.

Por su parte, Anderson Quiceno, director de la Asociación de Transportadores de Carga, ATC, alertó por las complejas condiciones para los conductores de tracto-mulas y demás vehículos de carga que están varados en el kilómetro 81 desde el domingo pasado, cuando cayó el primer derrumbe.

Según Quiceno, por las restricciones de la pandemia por coronavirus, no hay muchos hoteles o restaurantes disponibles, por lo que pidió a las empresas no enviar más vehículos por esta vía hasta que no sea habilitada en su totalidad.

“Los conductores tienen amplias dificultades inclusivo hasta para ir a un baño o comer algo. Ya tenemos conductores a punto de cumplir cuatro días represados y si van por vías alternas no da para el pago de los fletes porque esas alterativas tienen muchos más peajes y más tiempo de recorrido”, agregó el director de ATC.

Se calcula que el derrumbe es de 30.000 metros cúbicos de tierra y aun no hay tiempo para la reapertura de la vía, por lo que INVIAS, a través de una resolución, ordenó el cierre parcial entre la 1:00 y las 6:00 de la tarde y cierre total entre las 6:00 de la tarde y 1:00 de la tarde del día siguiente.

Para los horarios de cierre total, las autoridades recordaron la vías alternas principales que son Medellín – Cisneros – Puerto Berrío – Costa Caribe y Medellín – Turbo – Montería – Costa Caribe.

