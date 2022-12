Tras agresiones como la de Rugeles hay falsas lunas de miel: Secretaría de la Mujer

La periodista Johana Fuentes reveló detalles de las posibles agresiones del también periodista Gustavo Rugeles en entrevistas con El Espectador y El Tiempo.

Fuentes explicó cómo en una ocasión Rugeles la tomó del cuello y le provocó un corte en una de sus manos. “Me decía perra y que no me pusiera falda, porque las faldas eran para las putas”, se lee en las publicaciones.

Rugeles fue denunciado por su actual pareja, Marcela González, quien fue a Medicina Legal luego de una agresión, pero después se retractó de la denuncia.

En un video publicado en las redes sociales, Rugeles y González pidieron respeto por su intimidad y aseguraron que el hecho lo van “resolver con el amor con el que hemos decidido formar nuestra familia”.

Sin embargo, la secretaria de la Mujer, Cristina Vélez, afirmó que “es normal que luego de las agresiones se presenten falsas lunas de miel que pretenden darle un aire de normalidad a la situación”.

La secretaria aseguró que tiene todos los canales abiertos para atender a González en cualquier cosa que pueda necesitar “porque nuestro trabajo es velar por la protección de las mujeres”.

Blu Radio trató de comunicarse con Rugeles, pero no contestó las llamadas ni los mensajes de chat.