Trata de personas: el flagelo de los mercaderes de humanos en pleno siglo XXI

Desde hace cinco años, cada 30 de julio, la ONU estableció una jornada con el fin de sensibilizar frente a la problemática de la trata de personas. El atroz delito es la perduración de actividades esclavistas en pleno siglo XXI. Mañanas BLU consultó con personas expertas sobre la problemática, con el fin de generar conciencia, promover y proteger los derechos de las víctimas en el mundo.

La primera especialista en opinar fue la abogada Adriana Ruiz-Restrepo, quien recordó la importancia de la conmemoración y comparó la actual problemática con las antiguas sociedades esclavistas.

“Los sectores de discriminación son diferentes, ya no hay galeones, ya no hay piratas que van y cazan en África y van y traen a Cartagena. Cambió la mecánica, cambió el modo, pero el ánimo criminal de ver al otro como un objeto de negocio, como ganado, como un marrano para sacarle lucro (…) eso no ha cambiado”, declaró Ruiz-Restrepo.

De acuerdo con Alejandra Vera, abogada de la Corporación Mujer Denuncia y Muévete, ser mujer en América Latina ya marca un sector de vulnerabilidad frente al fenómeno de trata de personas. La jurista se refirió en particular al caso de las mujeres migrantes venezolanas.

“La crisis humanitaria da a apertura para este flagelo tan grande que viven las mujeres y las niñas venezolanas”, sostuvo Vera.

La periodista y abogada Gabriela Atencio, directora Feminicidio.net, habló de la conexión entre los homicidios contra mujeres y la trata de personas.

“Las redes de trata están conectadas a nivel global y los estados a veces no tienen suficientes herramientas para luchar”, afirmó.

Desde el lado de las víctimas, Claudia Quintero, defensora de derechos humanos, también se pronunció contra la trata de personas.

“¿Quién alimenta el mercado de la trata de personas sino es el que compra, el que consume?, ¿que es un papá, un abuelo, que es un tío?”, cuestionó Quintero.

Frente a las acciones de las autoridades frente a la problemática en Colombia, se pronunció Adriana Herrera Beltrán, delegada para la defensa de los derechos de la Infancia, la Adolescencia y la familia de la Procuraduría General de la Nación.

“La trata de personas y la explotación sexual, ni siquiera los servidores públicos tenemos una visión unificada de lo que significa”, declaró Herrera.

“Si no entendemos la trata como un delito (…) pues realmente la lucha va a ser inocua y no lo vamos a lograr”, agregó.

Escuche estas entrevistas en Mañanas BLU:

