Tres jóvenes permanecen desparecidos en el cerro de Monserrate

Tres jóvenes que subieron al cerro de Monserrate e intentaron bajar por un camino no establecido permanecen desparecidos bajo la búsqueda de las autoridades (Lea también: Joven tuvo que lanzarse a precipicio en Monserrate para evitar ser violada ).



Los bomberos oficiales se lograron comunicar vía celular con los jóvenes quienes manifestaron tener mucho frio pero no fueron lo suficientemente claros al indicar su ubicación y, por esta razón, todavía no han sido hallados.



“Se han implementado tres grupos de trabajo para ser un barrido de la zona, son tres personas: un muchacho de 18 años, otro de 19 y uno de 20. No tienen muchos detalles de la zona, están bastante desorientados. Tenemos también un grupo de caninos que están ayudando con esta labor”, dijo el teniente Gerardo Llanos, oficial de los Bomberos (Lea también: Más de 50 mil personas subieron a Monserrate en este Viernes Santo ).



Este martes continuarán las labores de búsqueda.