Trump nomina al empresario republicano Nate Morris para ser el nuevo embajador de EE.UU. en Colombia

La Casa Blanca Confirmó la nominación del empresario estadounidense Nathaniel “Nate” Morris para ocupar el cargo de embajador en Colombia, una designación que deberá surtir el proceso de aprobación correspondiente en el Senado norteamericano antes de hacerse efectiva.

La decisión se produce en un momento de especial atención en las relaciones entre Washington y Bogotá, marcadas por asuntos como la cooperación en seguridad, la lucha contra el narcotráfico, el comercio bilateral y los desafíos migratorios en la región y también por las diferencias y discusiones entre los mandatarios Donald Trump y Gustavo Petro.

Nate Morris, nacido en Kentucky, es conocido principalmente por su trayectoria en el sector empresarial gracias a la fundación y expansión de una compañía especializada en gestión de residuos y servicios ambientales. También ha sido reconocido por impulsar proyectos relacionados con innovación, sostenibilidad y desarrollo empresarial en distintas regiones de Estados Unidos.

Donald Trump AFP

Además, Morris ha mantenido cercanía con sectores del Partido Republicano y ha participado en iniciativas políticas y económicas vinculadas a esa colectividad. Su nombre ha ganado notoriedad en círculos conservadores por su respaldo a políticas de fortalecimiento industrial y generación de empleo.



De ser ratificado, Morris asumiría la misión diplomática en uno de los principales aliados de Estados Unidos en América Latina y entre los retos que tendría será justamente el del fortalecimiento de la cooperación bilateral, los acuerdos comerciales entre ambos países y las estrategias conjuntas en materia de seguridad y combate a organizaciones criminales transnacionales.