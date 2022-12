Uber no es ilegal y como cualquier empresa paga impuestos: representante

Adriana Garzón, representante de Uber en Colombia, aclaró en BLU Radio que la plataforma no ha sido declarada ilegal y expresó que como cualquier empresa paga los respectivos impuestos.



"Uber es una empresa legalmente constituida. No hay ningún acto administrativo que declare a Uber ilegal", enfatizó.



Garzón enfatizó en que el problema no tiene nada que con la compañía sino con el modelo de cupos que se impartieron y que terminó convirtiéndose en un negocio particular, de cuya transacción el Estado “no ve un peso”.



"El mercado de los cupos es un mercado entre particulares. Cuando los cupos fueron congelados por el Estado las personas particulares que quedaron con un cupo en sus manos quedaron con un título valor en sus manos. Luego empezaron a transarse entre particulares y el valor hoy de ese cupo es muy diferente al original. Ese fue un valor que le ponen los particulares y de esa transacción el Estado no ve un solo peso", dijo.



En ese sentido agregó que Uber no tiene nada que ver con un tema que está mal regulado y que “le falla a todo el mundo”.



Frente a la decisión de los taxistas de realizar un paro nacional el próximo 29 de julio en protesta a las aplicaciones móviles que permiten la contratación de servicios especiales como Uber, la Policía de Tránsito y Transporte prepara el bloqueo tecnológico de las mismas.



En diálogo con Blu Radio, el coronel Juan Francisco Peláez, director de la Policía de Tránsito y Transporte, aseguró que la decisión se viene tomando desde hace buen tiempo basados en investigaciones contra conductores y empresas que ofrecen estos servicios, los cuales asegura son ilegales, y será la Superintendencia de Puertos y Transporte la que decida si habrá sanciones para los mismos.



“La dirección de Tránsito ha adelantado los operativos con el fin de poder inmovilizar estos vehículos que están prestando un servicio que no es autorizado dentro del Código Nacional de Tránsito. En el momento en que realizamos el operativo le brindamos las herramientas y los insumos suficientes a la Superintendencia de Puertos y Transporte para que inicie las investigaciones de rigor, finiquite estos procedimientos y evalúe para realizar las respectivas sanciones”, indicó.