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Blu Radio  / Nación  / Un total de 120.00 habitantes de tres municipios de Nariño cumplen dos días aislados por protestas

Un total de 120.00 habitantes de tres municipios de Nariño cumplen dos días aislados por protestas

La comunidad ha decidido cerrar la vía entre Junín y Barbacoas por el tiempo que sea necesario, hasta que el alcalde de Barbacoas, Mario Hurtado, atienda las peticiones de la comunidad y ordene el paso de mercancías hacia Magüí Payán.

Un total de 120.00 habitantes de tres municipios de Nariño cumplen dos días aislados por protestas
Un total de 120.00 habitantes de tres municipios de Nariño cumplen dos días aislados por protestas
Por: Winston Viracachá
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Actualizado: 22 de mar, 2026

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