Dos días cumplen aislados por vía terrestre más de 120.000 habitantes de tres municipios de la subregión del Telembí, en el piedemonte costero nariñense, luego de que los habitantes de Magüí Payán decidieran bloquear la única vía carreteable que comunica a los municipios de Barbacoas, Roberto Payán y Magüí Payán.

Según el secretario de Gobierno de Magüí Payán, Frank Arizala, quien habló con Blu Radio, la protesta se dio por la indebida utilización del ferri sobre el río Telembí, el cual —según el funcionario— estaría siendo usado para el transporte de maquinaria amarilla, al parecer destinada a la minería ilegal.

Arizala fue más allá y aseguró que el ferri fue solicitado por las comunidades al antiguo Caminos Vecinales, dependencia del Ministerio de Invías, y que ahora estaría siendo utilizado para intereses personales. Según las denuncias de la comunidad, la prioridad del ferri es el paso de maquinaria pesada que sería utilizada para la minería ilegal en todo el triángulo del Telembí, en Nariño.

Un total de 120.00 habitantes de tres municipios de Nariño cumplen dos días aislados por protestas

Debido a esto, la comunidad ha decidido cerrar la vía entre Junín y Barbacoas por el tiempo que sea necesario, hasta que el alcalde de Barbacoas, Mario Hurtado, atienda las peticiones de la comunidad y ordene el paso de mercancías hacia Magüí Payán, indicó Arizala.



Además, el secretario de Gobierno señaló que a esto se suma la exigencia de la comunidad por la inmediata pavimentación de la vía municipal que atraviesa el barrio La Invasión, en Barbacoas, la cual está ocasionando graves problemas para la región.

Manifestó que, debido a estos inconvenientes, los costos de la canasta familiar han aumentado hasta en un 200 %, teniendo en cuenta que un cilindro de gas está costando más de 150 mil pesos, solo por citar un ejemplo, dijo el funcionario.



Alcalde de Barbacoas responde

Frente a la decisión de bloquear la vía que conduce a Barbacoas, la administración municipal, por directriz de su alcalde, Mario Hurtado, indicó que no se sentará a dialogar mientras persistan las vías de hecho.

Fue categórico en señalar: “En el marco de que una vía se encuentre cerrada, tengo una postura muy personal sobre la forma de gobernar. Mi administración atiende a todos los habitantes de Barbacoas, visitamos todos los territorios, incluso los más lejanos, y siempre que el hermano municipio de Magüí ha querido un espacio de diálogo lo ha tenido, pero no vamos a permitir que se sigan tomando vías de hecho”, dijo Hurtado.

Un total de 120.00 habitantes de tres municipios de Nariño cumplen dos días aislados por protestas

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“Nosotros no podemos permitir que vengan a nuestra casa —porque el municipio de Barbacoas es mi casa— y que nos obliguen a sentarnos a hablar mediante la fuerza. Eso no se lo vamos a permitir absolutamente a nadie. Yo tengo mi forma de proceder, mi forma de hablar, y ni siquiera con un fusil en la cabeza me siento a la fuerza a hablar con alguien”, aseguró el alcalde de Barbacoas.

Finalmente, reiteró que mientras la vía Junín–Barbacoas permanezca cerrada, la Alcaldía de Barbacoas no se sentará a dialogar con los manifestantes. “Lo haremos una vez se levante el bloqueo”, concluyó el mandatario municipal.