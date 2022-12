Una cosa es divulgar acuerdos y otra es hacer campaña por el SÍ: Función Pública

En cuanto a la participación de funcionarios en el plebiscito, la directora de la Función Pública, Liliana Caballero, dijo en Mañanas BLU que una cosa es divulgar los acuerdos alcanzados con las Farc y otra es hacer campaña por el SÍ o por el No.



“Un servidor público está haciendo divulgación cuando específicamente explica en qué consiste el acuerdo final de La Habana y cuáles son las implicaciones, sin salirse del texto, sin emitir juicios de valor, sin inclinar a un lado específico la opinión”, explicó.



Agregó que esto significa que “un funcionario en campaña puede deliberar, debatir, dar su opinión, especificar si está a favor del SÍ o del No”.



Caballero expresó que la ley estatutaria del plebiscito faculta a los servidores públicos para hacer campaña.



“Se nos autorizó a utilizar bienes del Estado, siempre y cuando se ofrezcan en igualdad de condiciones”, expresó.



Agregó que la Corte Constitucional es clara al afirmar que no se puede constreñir a los servidores o contratistas para que participen en las campañas.



Así mismo explicó que no es el presidente el que autorizó la participación de funcionarios, sino la ley estatutaria y el Consejo Nacional Electoral.



“La ley estatutaria fue la que estableció las condiciones”, explicó.