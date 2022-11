“Una cosa es formalización y otra legalización”, alegan mineros que van a huelga

dejó ver los motivos de la huelga a la que entrarán.

Afirmó que el reclamo principal es que el Gobierno no ha querido entregarles títulos mineros y licencias ambientales para trabajar dentro de la legalidad. Lo que pretenden los mineros artesanales es convertirse en verdaderos empresarios, con Cámara de Comercio, regalías, declaración de renta y bienestar social para sus trabajadores. “Una mina es legal cuando tienen título minero y licencia ambiental”, apuntó.

Comentó su rechazo al decreto 2235 de 2012 porque da facultades a la Fuerza Pública para destruir e incautar la maquinaría de los mineros tradicionales. “Van 30 retroexcavadoras destruidas este año”, denunció.

Restrepo ratificó que el próximo 17 de julio entran en cese indefinido de actividades por falta de garantías para su profesión.

“El gobierno en dos o tres días no va a resolver lo que no ha hecho en seis años que llevamos pidiendo legalidad. Somos informales porque el Estado no ha sido capaz de legalizarnos, quiere eliminarnos para darle paso a la locomotora”, aseguró.