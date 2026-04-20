Una profesora, la víctima mortal en emboscada del ELN en Saravena

Un ataque armado atribuido al ELN cobró la vida de la profesora Paola Infante Jaim. El hecho ocurrió este domingo cerca del Colegio Rafael Pombo, en el barrio Cofal, donde policías custodiaban una actividad educativa. El alcalde Juan Ignacio Cifuentes, en entrevista con Mañanas Blu, confirmó la muerte de la educadora y detalló los heridos, en medio de un contexto de escalada violenta en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela y epicentro de presencia guerrillera.



Detalles del ataque y consejo de seguridad

Juan Ignacio Cifuentes, alcalde de Saravena, salió este lunes de un consejo de seguridad con la Fuerza Pública, el personero municipal y autoridades departamentales, para evaluar el suceso. "Hubo una confrontación contra miembros de la fuerza pública, en los cuales después posteriormente resultó afectada una civil, una profesora, que tristemente hace poco nos confirmaron que había fallecido", relató el mandatario.

La profesora Paola Infante Jaime falleció tras ser impactada en la balacera, según reportes policiales confirmados por el alcalde.

"Recibimos el reporte por parte de la policía también de que había habido 10 heridos de la fuerza pública, los cuales ya fueron trasladados y pues no revisten gravedad", agregó Cifuentes.



Actividad educativa bajo custodia policial

Los policías y uniformados del Ejército Nacional escoltaban un evento académico en el colegio. "Estaban en un tema educativo, tengo entendido que era un concurso de ascensos, y ellos estaban ahí pues haciendo eso y tenían acompañamiento también, por supuesto, del Ejército Nacional", explicó el alcalde.

Ante la aparente impunidad de los atacantes en pleno casco urbano, el alcalde evitó especulaciones sobre la operatividad del ELN. "Ese es un tema que no solamente de aquí en nuestro municipio, sino de todo el país. Desafortunadamente son temas que uno como administrador pues no conoce, yo uno no conoce temas de, en ese tipo de situaciones", manifestó Cifuentes.



Rechazó emitir juicios sobre la cantidad de milicianos o el pie de fuerza: "Esa pregunta es para el ejército, para la policía y para los organismos de inteligencia, que son los que deben tener de pronto una respuesta específica frente al tema".

Precisamente la semana pasada estuvimos reunidos con el señor gobernador y con el presidente de la Asamblea de Paz en la oficina del alto gobierno con el comisionado de paz, donde seguramente va a haber una, próximamente, una reunión en el departamento con el comisionado de paz donde se abordarán todos estos temas y otras situaciones que vienen afectando la tranquilidad y el orden, dijo

El alcalde insistió en la responsabilidad nacional: "Lo que queremos es que se tomen las medidas necesarias para que la población no se vuelva a sentir afectada. Ya les corresponde también a nuestro propio gobierno nacional que evalúen estos temas, porque el tema de la paz es un tema que les corresponde específicamente al gobierno nacional, el de nuestro presidente".