Uribe se declara impedido en discusión de proyecto de doble instancia retroactiva

El partido Centro Democrático radicó este martes ante la Secretaría General del Senado el polémico proyecto que busca crear la doble instancia retroactiva en el país para las personas que fueron condenadas entre los años 1991 y 2018 en una única instancia.

Según el texto, compuesto de 7 artículos, los requisitos de elección de los magistrados que conformarán esta sala serán los mismos que existen para los de la Corte Suprema de Justicia.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe, en diálogo con Mañanas BLU, aseguró que esto no se trata de un proyecto con nombre propio, específicamente Andrés Felipe Arias.

“Nosotros presentamos el primer grupo de proyectos del Centro Democrático, seis en total. Está este proyecto, del que venimos hablando hace rato”, dijo el exjefe de Estado, quien se declaró impedido para participar en la discusión del mismo.

“Yo soy beneficiario hoy de la doble instancia. Los casos míos están todos hoy con el beneficio de la doble instancia porque son casos posteriores a ese acto legislativo de 2018”, agregó.

Asimismo, el senador precisó que su familiar Mario Uribe, quien sería beneficiario de segunda instancia retroactiva, es primo segundo suyo y “está en quinto grado de consanguinidad” y el impedimento es hasta cuarto grado,

razón por la cual no se tendría que declarar impedido.

“Sin embargo, en todos estos casos, dado que estoy siendo investigado por la Corte Suprema, me declaro impedido. Por estar yo investigado por la Corte, no he participado en estos debates en el Congreso, me abstengo de firmar el proyecto y no voy a participar en el debate”, anunció.

Cabe señalar que la iniciativa también contempla que quienes pretendan tener la doble instancia retroactiva, tendrán un plazo de seis meses, a partir de la posesión de los magistrados, para manifestarlo.

Finalmente, Uribe manifestó que este proyecto no surgió cuando el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias llegó a Colombia, sino que fue una iniciativa que surgió “desde hace mucho rato”.

El representante a la Cámara Juan David Vélez explicó, además, que se creará una nueva sala en la Corte Suprema de Justicia que se dedicará de manera exclusiva a revisar estos casos.

