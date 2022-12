Usuarios dicen que doble sentido sobre la Carrera 11 aumentó trancones en Bogotá

Aunque sobre la Carrera 11 hacia el norte, en Bogotá, la movilidad fluye mejor luego de la implementación del doble sentido, hacia el sur los trancones han aumentado durante los dos primeros días de ejecución de la medida. (Vea también: Inicia carril preferencial para SITP en carrera 15 y doble sentido en carrera 11 )



En diálogo con Blu Radio, varios bogotanos se mostraron molestos por la implementación de la medida y la mayoría asegura que este miércoles tuvieron que salir hasta 30 minutos antes de sus casas para poder llegar a sus destinos.



“Creo que a pesar de todo lo que dice la Secretaría de Movilidad, son improvisaciones, es claro que no evaluaron el impacto de estas medidas”, dijo un usuario.



Otros usuarios aseguran que es cuestión de costumbre y a futuro será una medida que beneficie a la movilidad.



“Mientras que adquirimos la cultura, va a ser mucha congestión pero he visto policías que están ayudando a la movilidad”, comentó una bogotana a Blu Radio.



La secretaria de Movilidad, María Constanza García, dijo que por la alta congestión y enormes trancones, están contemplando algunos ajustes como la sincronización de la semaforización en la zona.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Este miércoles no hay clases en los colegios del país, por la celebración del primer día de la excelencia educativa.



-El Gobierno de España confirmó que hasta el momento se han identificado 49 víctimas españolas, tras el accidente del avión Airbus 320 en los Alpes franceses.



-El embajador de Francia en Colombia dijo desde Medellín que el rescate de los cuerpos de las personas fallecidas en el accidente del avión de German Wings tardará varios días por cuenta de las difíciles condiciones climáticas de la zona donde se adelantan las labores de rescate.



-Un avión de la armada de la India con tres tripulantes a bordo se cayó hoy en las costas del estado GOA, donde realizaba un patrullaje de entrenamiento. Uno de los ocupantes fue rescatado con vida y los otros dos están desaparecidos.



-Las autoridades capturaron a dos hombres que pretendían robarse cerca de 320 millones de pesos en combustible, en la localidad de Puente Aranda, haciéndose pasar por funcionarios del Ejército Nacional. Los sujetos quisieron tanquear un carrotanque con cobro a una supuesta cuenta de la milicia.



-El exfutbolista colombiano Iván Ramiro Córdoba saludó al papa Francisco en la Plaza de San Pedro y le pidió que visite a Colombia. El defensor colombiano le entregó al Sumo Pontífice la camiseta que utilizó en el año 1998, cuando militó en el San Lorenzo de Almagro, algo que Iván Ramiro le había prometido hace algunas semanas.



-El grupo yihadista nigeriano Boko Haram ha secuestrado a más de 500 mujeres y niños en el norte de Nigeria. El hecho ocurrió en la ciudad de Damask, tan sólo días después de que las fuerzas del orden hubieran recuperado el control de esa localidad del Estado de Borno.



-La Organización Mundial de la Salud anunció que se empezó a vacunar contra el ébola a habitantes de una de las zonas de Guinea más afectadas por la epidemia. Esto servirá para determinar la eficacia del producto, que todavía está en fase de prueba.



-Organismos judiciales verifican la autenticidad de un documento que circula en varios municipios del Bajo Cauca antioqueño. En el impreso, se anuncia la creación de un supuesto grupo de limpieza social.



-Campesinos cultivadores de coca del Magdalena Medio protestan en Santa Rosa y Simití, sur de Bolívar, porque dicen que el gobierno no les ha cumplido con los planes de sustitución de cultivos.