Vamos a dañarles la fiesta a avivatos que buscan aprovechar el coronavirus: contralor

El contralor general de la República, Felipe Córdoba, habló en Mañanas BLU sobre las acciones de vigilancia fiscal frente a la contratación en medio de la emergencia nacional por el coronavirus.

"Hemos visto presuntos sobrecostos, que no hay ofertas acordes a las necesidades, encontramos que no hay estudios previos. En ese sentido vemos que no hay lleno de requisitos en algunos de esos contratos", indicó.

"El tema es problemático. En Casanare, por ejemplo, hemos encontrado camillas con el 24% de presuntos sobrecostos", dijo Córdoba, quien denunció también irregularidades en precios del chocolate en Arauca.

Córdoba dijo que la entidad a su cargo tomará las acciones contra los “avivatos” que quieren sacar provecho ilegal de la emergencia.

"En algunas partes quieren hacer su agosto y les vamos a dañar la fiesta”, sostuvo.

Escuche al contralor Felipe Córdoba en entrevista con Mañanas BLU:

