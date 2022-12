Vamos a defender los votos a como dé lugar: opositor venezolano

“Vamos a defender los votos a como dé lugar, en las calles, pacíficamente, organizados, pero no nos van a robar ni un solo voto”, expresó en diálogo con BLU Radio



El diputado enfatizó que en las elecciones del próximo domingo no hay garantías para la oposición en el vecino país. (Vea además: Pastrana no tiene autoridad moral para ser veedor: Defensor venezolano ).



“Muestra de ello es el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, que se acaba de quitar la camiseta roja porque era gobernador del estado Anzoátegui y lo nombraron defensor”, expresó.



Agregó que el “ventajismo” del Gobierno de Maduro ha hecho que no haya poderes autónomos para garantizar un proceso electoral transparente.



Además, reprochó la actitud del presidente Nicolás Maduro, quien ha amenazado con salir a la calle a “defender la revolución”. (Vea además: Maduro llama 'basurita' a Rajoy por artículo sobre elecciones en Venezuela) .



Pese a ese clima de tensión, el diputado señaló que es un hecho que el oficialismo perderá las elecciones legislativas.