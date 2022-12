Van dos meses del cese al fuego con Farc y no hay acciones violatorias: Cerac

Según un informe del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, durante los dos meses que lleva vigente el cese bilateral del fuego entre las Fuerzas Militares y las Farc, no se han registrado acciones violatorias.



Se mantiene el cese bilateral anunciado el pasado 29 de agosto y el Centro de Recursos para Análisis de Conflictos informa que no se registraron acciones armadas violatorias en estos dos meses, ni operativos militares, o daño a la población civil, y en consecuencia no hay muertes o heridos por acciones violatorias al cese.



No hubo riesgos humanitarios dentro y fuera de los Puntos de Pre agrupamiento Temporal.



Esto quiere decir que ninguna de las partes realizó acciones violatorias que afectaran el funcionamiento del Mecanismo de Monitoreo y Verificación.



Esto en cuanto al avance positivo del cese al fuego bilateral que va hasta el 31 de diciembre, pero hubo factores que el Cerac analiza como:



Dos reportes de hostilidades atribuidas a las Farc que sí afectaron a la población civil. Sin embargo, tales reportes no fueron denunciados a las autoridades y tampoco se logró corroborarlos.



Se registraron tres reportes de acciones violentas en zonas de presencia reciente de las Farc, los cuales deben ser verificados para descartar la responsabilidad de este grupo en tales hechos. Y finalmente en el segundo mes de implementación del cese, se registraron reportes que hacen mención al hecho de que las Farc continúan extorsionando. Ninguno de estos eventos pudo ser corroborado.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Continúa la expectativa en Cartagena por la posible llegada del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro a la cumbre Iberoamericana.



-Familiares de ocho personas desaparecidas por el conflicto armado en Santander recibieron los restos de sus seres queridos tras varios años de búsqueda por el CTI de la Fiscalía.



-Según el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, con el recaudo de un impuesto a los cigarrillos, en los departamentos se podrá ayudar a financiar la atención a la salud de los colombianos en la red pública.



-Al menos nueve personas murieron y 24 resultaron heridas en dos atentados suicidas en Nigeria.



-En la Liga de España Daniel Torres será titular con el Alavés, que jugará ante el Real Madrid, donde James Rodríguez es suplente.



-Los militares reforzarán la seguridad en 12 municipios de Brasil durante el segundo turno de las elecciones municipales que se celebran mañana en 57 localidades del país.



-Al menos once personas murieron en el norte de Pakistán, tras consumir alcohol adulterado producido de manera ilegal.



-Paramilitares iraquíes lanzaron una ofensiva para arrebatar al grupo Estado Islámico una ciudad del noroeste de Irak y cortar la vía de abastecimiento de los yihadistas desde Siria, abriendo un nuevo frente en la batalla por Mosul.