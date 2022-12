Van por lo menos 400 disidentes y 400 desertores de Farc de las zonas veredales

Este lunes, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobará la segunda misión para Colombia tras la entrega de armas por parte de las Farc que culminará en algunas semanas.



La segunda fase de la misión de la ONU tendrá dentro de sus tareas seguir de cerca el cumplimiento de los acuerdos del Teatro Colón.



Justamente frente a ello hay gran preocupación, pues, aunque ya se han extraído 450 caletas con armas, hay alerta en el tema del posconflicto.



Uno de los más graves incumplimientos del Gobierno tiene que ver con la reintegración de las Farc y BLU Radio conoció que cada vez aumenta más el riesgo de deserciones o formación de disidencias.



En total las Farc aproximadamente tienen 7.000 combatientes en las zonas veredales, 3.000 milicianos y 3.000 presos políticos.



Algunos de los principales incumplimientos del Gobierno son:



-Excarcelación por las amnistías, pues dos de tres guerrilleros no han salido de las cárceles.



-El Consejo Nacional de Reintegración no tiene nada detallado.



-Los campamentos no han sido terminados.



-Hay un deterioro en la seguridad de las zonas abandonadas por la guerrilla.



-Hubo renuencia de algunos comandantes de campo a la dejación de armas.



Desde este martes Naciones Unidas verificará la reintegración, mirará las garantías de seguridad en las zonas de conflicto, entre otros.



Publicidad