Vargas Lleras no deja gobernar en Bogotá; le diría que cambie su actitud: Petro

Vargas Lleras y los enfrentamientos que ha tenido con el procurador Alejandro Ordóñez.

“Vargas Lleras no ha dejado ejecutar en Bogotá. Sus amigos dañaron el POT, es lo que más me entristece de todo esto. Era de una avanzada urbanística y nosotros intentamos cambiar el negocio haciendo que la construcción garantizara el espacio (...) Lo que le diría es que cambie de actitud, que hablemos pero en beneficio de la ciudad, no en perjuicio de la ciudad”, dijo el mandatario distrital.

Petro también manifestó que no entendía por qué los afectados de las diferencias políticas tenían que ser los ciudadanos.

“Ahora el Gobierno Nacional va a tener un segundo mandato, que puede ser el de la paz. Por eso voté yo por Santos. Si llega la paz, podremos tener otro país, y otra manera de entender la política. Yo aspiro al que el presidente Santos lo haga”, añadió.