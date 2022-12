Vendaval destechó casas y dejó 100 damnificados en La Playa, Barranquilla

A la intemperie y bajo el temor de un nuevo aguacero durmieron más de 100 habitantes del sector La Cangrejera, en el corregimiento La Playa, que resultaron damnificados por las intensas lluvias que cayeron durante la tarde del miércoles en Barranquilla y su área metropolitana.

En medio del aguacero, un vendaval derribó paredes y techos en al menos 10 viviendas. Los afectados piden la intervención de las autoridades para brindar acompañamiento y ayuda, máxime en esta época de pandemia.

"No sabemos para dónde coger, nos quedamos sin techo y no tenemos un peso para poner uno nuevo. Antes trabajábamos en la calle, como vendedores, pero ahora no se puede", dijo Íngrid De la Hoz.

Los habitantes de este sector han manifestado su preocupación asegurando que, durante la temporada invernal, las viviendas del corregimiento se inundan hasta que el agua alcanza un metro de altura.

Según el Ideam, las lluvias y fuertes vientos continuarán esta semana debido al paso de una onda tropical.

