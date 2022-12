Venezuela es claramente una dictadura: expresidente Andrés Pastrana

El expresidente de Colombia Andrés Pastrana concedió una entrevista al diario ABC de España, en donde reiteró sus denuncias de que el Gobierno de Venezuela se convirtió en “una dictadura”. (Lea también: Pastrana y Quiroga piden a Maduro trasladar a Ceballos con urgencia a hospital )



“Venezuela es un dictadura. ¿Dónde está la libertad de prensa? Se persigue a los periodistas. Simplemente porque «El Nacional» se hace eco de una información publicada por un medio internacional como ABC, su director sufre medidas cautelares y no puede salir del país. A Teodoro Petkoff, solo por opinar contra el Gobierno, le cierran su diario «Tal Cual». Y no le hablo ya de blogueros y tuiteros... Uno no puede ni expresarse. Eso es claramente una dictadura”, dijo Pastrana al diario ABC.



Además de que dijo que en el vecino país hay “una crisis política y humanitaria”, el exmandatario de los colombianos también rechazó lo que llamó “un silencio cómplice” por parte de la comunidad internacional. (Lea también: Pastrana pide al papa interceder en Venezuela como "referente moral en el mundo" )



“No puede ser que exista una carta interamericana de defensa de la democracia, que haya violaciones diariamente a esa carta y no pase nada. ¿Para qué la hicimos entonces?”, se preguntó.



Pastrana también habló sobre los diálogos de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc, criticando los recientes ataques del grupo ilegal. (Lea también: Maduro califica de “club de vagos” a expresidentes Pastrana, Piñera y Quiroga )



“Llevamos cinco años. Negociar en medio del conflicto es muy complicado. Lo digo por experiencia propia, porque es lo mismo que me ocurrió a mí. Será muy difícil explicarle a los colombianos que se está en una mesa de negociación y mientras se siguen produciendo actos terroristas”, finalizó.