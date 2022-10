Veo difíciles los regresos, nos mantenemos en la posición: gobernador de Cundinamarca

En entrevista con BLU Radio, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, reiteró que la decisión de empatar el simulacro en el departamento con la cuarentena anunciada por el presidente Duque está basada en la necesidad de continuar trabajando por evitar la propagación coronavirus.

La medida de simulacro de aislamiento en Bogotá, Cundinamarca, Boyacá y Santander estaba dispuesta para terminar a las 11:59 de la noche de este lunes. No obstante, la alcaldesa Claudia López y el presidente Iván Duque anunciaron este sábado que se ampliaría el tiempo de confinamiento hasta el martes a las 11:59 de la noche.

Publicidad

“Aquí las reglas del juego cambian porque no estamos jugando con nada diferente a la vida de los colombianos. Cuando se dijo aislamiento no se trataba de decir que se iban a pasar a la finca, se trata de que quien vive en Bogotá tiene una mayor responsabilidad, irse una finca es llevarse el virus a ese municipio”, resaltó el gobernador.

La decisión de unificación de aislamiento y cuarentena llenó las redes sociales de preguntas por las personas que salieron de viaje a municipios cercanos a Bogotá para pasar el puente festivo, sin tener en cuenta la medida tomada en el Distrito, por lo que el gobernador resaltó que los regresos de esos ciudadanos son “difíciles” de no ser por fuerza mayor.

“No podemos sujetarnos a que “qué pena, un grupo no cumplió”. La medida no era donde escogiera, era en la casa, donde reside, estamos acogiendo la solicitud de empatar por eso. Veo difíciles esos regresos, nos mantenemos con nuestra posición, nuestros peajes, que estamos en el día de hoy con nuestro simulacro. Esto no es un juego, debe primar el interés general del particular”, enfatizó.

Escuche aquí la entrevista completa:

Publicidad

Publicidad