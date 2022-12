Víctimas de masacre en Venecia no tenían antecedentes penales: Policía

El sonido de las balas de nuevo silencian al país y más aun municipio como Venecia, en Antioquia. En una pequeña vivienda de color verde, ubicada en el barrio Los Álamos se vivió una tragedia.

Hombres armados acabaron con la vida de Juan David Mesa de 15 años, José David Velásquez de 19 años y Yorman Dávila, de 18 años. Además, un joven más, de 28 años, resultó herido producto de las balas.

Oscar Sánchez, alcalde de Venecia, dijo al término de un consejo de seguridad que “las víctimas son cercanas, vecinos, que estaban en esa vivienda en la que también se encontraba un adulto y otro menor de edad. El adulto resultó herido y fue cuestionado por la Policía, para desplazarlo del municipio con el apoyo de la Fuerza Pública”.

Los vecinos, aún sin salir del asombro, recuerdan con aprecio a los tres jóvenes. Doña Luz Elena García era vecina de los muertos.

“Uno a ellos los veía por aquí todos los días y saber que ya no están, que no se van a volver a ver. Fue algo muy difícil porque uno no está acostumbrado a eso, sentir los disparos, la gente corriendo y el sufrimiento y el dolor de las mamás. Es muy difícil y no nos vamos acostumbrar a eso”, dijo García.

El general Jorge Luis Vargas, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, no descartó un ajuste de cuentas por microtráfico como causa del ataque.

“Hay una confrontación entre la organización ‘La Miel’ con un sujeto conocido como ‘La Rata’ quien es el cabecilla de esa organización, contra “Los Aguilar”, por el tráfico local de estupefaciente”.

Las autoridades aseguran que en el municipio no hay registro de estructuraras criminales y señalan a la delincuencia común.