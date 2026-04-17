“Víctimas de masacre eran campesinos”: alcalde de Villanueva, Casanare

La reciente masacre ocurrida en el municipio de Villanueva, Casanare, ha generado conmoción en la región y reavivado las alertas sobre la seguridad en zonas rurales del país. Cinco hombres fueron asesinados en un hecho que, según las autoridades locales, aún permanece bajo investigación. El alcalde Héctor Vizcaíno confirmó que las víctimas eran campesinos dedicados a labores agrícolas y ganaderas, desmintiendo versiones preliminares que apuntaban a un ajuste de cuentas entre estructuras criminales.

En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el mandatario local entregó detalles sobre el crimen y pidió celeridad en las investigaciones para esclarecer lo sucedido. “5 personas, un homicidio múltiple... los hechos están por esclarecer”, afirmó el alcalde, quien encabezó un consejo de seguridad tras el ataque ocurrido en zona rural del municipio .



Campesinos entre las víctimas: perfil de los asesinados

Según el alcalde Vizcaíno, al menos tres de los fallecidos eran reconocidos habitantes del municipio, mientras que los otros dos llevaban varios años residiendo en la zona.

El mandatario fue enfático en señalar que los hombres asesinados se dedicaban a actividades del campo: “Oficios del campo, ganadería, agricultura, es lo que yo hoy puedo mencionarle” . Esta declaración contradice versiones iniciales que sugerían posibles vínculos con actividades ilícitas como el abigeato.

Vizcaíno evitó confirmar cualquier hipótesis sobre los móviles del crimen y manifestó que corresponde a las autoridades judiciales determinar las causas. “Nos toca esperar que las autoridades nos mencionen esto”, indicó, insistiendo en la necesidad de prudencia frente a versiones no verificadas.



Masacre en Villanueva, Casanare

Hipótesis en investigación y presencia de grupos armados

El caso se produce en un contexto complejo de seguridad en el departamento de Casanare. De acuerdo con informes de entidades como Indepaz, en la región tienen presencia diversos grupos armados ilegales, entre ellos el ELN, el Clan del Golfo y disidencias de las FARC.

Sin embargo, el alcalde fue cauteloso al referirse a posibles responsables. “Que yo le pueda mencionar en este momento que las personas que causaron estos hechos son pertenecientes a estas bandas delincuenciales sería imprudente”, señaló .

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Las autoridades locales confirmaron que la masacre ocurrió hacia las 7:30 de la noche en una zona rural ubicada a aproximadamente 24 kilómetros del casco urbano. Desde ese momento, se activaron operativos de seguridad y se convocó un consejo extraordinario con la participación de la Policía, el Ejército y la Fiscalía.

Villanueva en alerta: temor por regreso de la violencia

Villanueva, que durante años logró estabilizar su situación de orden público, enfrenta ahora el temor de un posible recrudecimiento de la violencia. El alcalde recordó que el municipio ya vivió episodios críticos durante las décadas de los 90 y principios de los 2000, cuando el paramilitarismo marcó la vida cotidiana. “Esto no sucedía hace muchos años en Villanueva… hoy esto tiene alerta máxima”, expresó con preocupación .

Asimismo, destacó los esfuerzos institucionales para fortalecer la seguridad, incluyendo la implementación de un sistema de vigilancia con 93 cámaras, algunas con tecnología de reconocimiento facial y de placas. No obstante, reconoció las limitaciones de la administración local frente a fenómenos criminales de mayor escala.

Hoy yo sí le pido a la policía, a la fiscalía, al ejército nos aclaren estos hechos y le traigan tranquilidad a la comunidad villanuevense concluyó el alcalde .