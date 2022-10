Víctimas del conflicto en el exterior piden más participación en diálogos de paz

La representante por los colombianos en el exterior Ana Paola Agudelo aseguró que de acuerdo con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) hay 500 mil víctimas del conflicto que viven en el exterior, sobre todo en países como Ecuador, Venezuela, Suiza, España y Canadá, que piden mayor participación en el proceso de paz.

"Desafortunadamente hasta el momento la asistencia que se les ha dado ha sido mínima. Sabemos que por parte de la Unidad de Víctimas y del Ministerio de Relaciones Exteriores se han hecho avances pero es un tema que no es fácil. Se requiere de un presupuesto, de personal, de capacitar consulados, de hacer visitas en el exterior y estar con las víctimas. Ha habido buena voluntad pero no ha sido suficiente. Me atrevería a decir que en casi todos los países puede haber una víctima del conflicto", indicó Agudelo.

Insistió que estas 500 mil víctimas piden ser escuchadas e incluidas en el proceso de paz pues tienen los mismos derechos que las que residen en territorio colombiano. El próximo lunes se realizará una audiencia en el Salón Boyacá del Congreso donde participarán víctimas desde más de 10 países.