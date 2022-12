Víctimas dicen no estar preparadas para ir a La Habana

que es necesario.

"Digamos de que las víctimas han recibido mucho daño, ha recibido mucho, dolor por parte de los victimarios, entonces es un proceso largó pero que es bueno darse, si porque es de bienestar y es de una apropiación de tos este proceso de paz donde lo escénica les un perdón, una posible reconciliación" puntualizó Marcela.

Entre tanto, Piedad Córdoba, aseguro que las víctimas no tienen estrato y que las víctimas de las Farc no están siendo invisibilidad as en los foros.

"Las víctimas de todos los sectores, inclusive las de las Farc han estado yendo a los foros, yo creo que el mensaje debe ser ese, que no puede. Haber aquí. Íntimas de primera, de segunda ni de tercera categoría ni tampoco utilizar la condición de víctima, yo también lo soy, además declarada por la corte y por la fiscalía, para tratar de entorpecer un proceso que de por sí ha sido muy difícil”, aseguro Córdoba.

Las víctimas reiteran su petición de saber dónde están los secuestrados y desaparecidos. Además, sellan que en los encuentros se podría llegar al perdón y a la reconciliación.